Luisa Bruns

Nach Ansicht von Luisa Bruns haben sich die sechs Bürgermeisterkandidaten beim Podium an der Gesamtschule gut geschlagen. Alle hätten gute Argumente vorgebracht. Ausreißer habe es nicht gegeben. Allerdings, so Bruns, „hatte ich bei einigen Bewerbern den Eindruck, dass sie mit ihren Antworten einfach nur gefällig sein wollten“. Dennoch findet die 17-Jährige es gut, dass die Kandidaten an die Schule gekommen sind, um sich vorzustellen.