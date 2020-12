Unterricht auf Distanz : Erste Tablets für Xantener Schulen eingetroffen

Xanten Die Schulen sollen besser mit mobilen Endgeräten ausgestattet werden, damit möglichst alle Schüler auch am Unterricht auf Distanz teilnehmen können. In Xanten werden die ersten Tablets für den Unterricht vorbereitet.

Lehrern und Schülern in Xanten sollen bald die ersten Tablets zur Verfügung stehen, die die Stadt mit Hilfe des Sofort-Ausstattungsprogramms finanziert. Ein großer Teil der bestellten Geräte sei eingetroffen und werde für den Einsatz in den Schulen vorbereitet, erklärte Sandra Bree, Leiterin des Fachbereichs Bildung in der Xantener Stadtverwaltung. Dafür installiere eine Fachfirma die erforderlichen Apps für den Unterricht und richte die Geräte ein, bevor sie ausgegeben würden. Insgesamt gehe es um mehrere Hundert Tablets.