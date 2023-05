Erste-Hilfe-Kurs in Xantener Kita Wie Kinder zu Lebensrettern werden

Auch dem Round Table Xanten ist das Thema wichtig. Deshalb hat sich der Serviceclub vorgenommen, das zu unterstützen. An manchen Kitas und Grundschulen gibt es schon Erste-Hilfe-Kurse, an anderen aber nicht, weil niemand die Kosten übernimmt, auch kein Förderverein. Dann will der Round Table helfen – so weit er es kann. Mit weiteren Kitas und Schulen in der Umgebung ist er deshalb schon im Gespräch, erklärt Präsident Erik Schnickers. Die Kita „Pustekuchen“ macht den Anfang, denn sie hatte sich selbst schon um einen Erste-Hilfe-Kurs bemüht – so ließen sich die zwei Stunden schnell umsetzen.