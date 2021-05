Bewässerung von Pflanzen : Xanten errichtet Zisterne am Gradierwerk

Xanten Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) errichtet am Gradierwerk im Kurpark eine Zisterne und eine zusätzliche Sitzbank, die gleichzeitig verhindern soll, dass salzhaltiges Wasser auf den Rasen läuft.

Am Gradierwerk im Xantener Kurpark haben Bauarbeiten begonnen. Darauf hat der Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) hingewiesen. Demnach wird eine Zisterne in den Boden eingelassen, um das ablaufende Wasser des Kneippbeckens aufzufangen und für die Bewässerung der Pflanzen im Kurpark sowie im übrigen Stadtgebiet zu nutzen. „Wasser ist ein wertvolles Gut“, sagte DBX-Vorstand Michael Lehmann. „Es ist ökologisch einfach nur sinnvoll, das Wasser zu sammeln und für die Versorgung der Pflanzen zu verwenden.“

Die Zisterne fasst 22.000 Liter. Der DBX will mit dem Wasser unter anderem den Rosengarten im Kurpark versorgen. Zusätzlich wird eine Zapfstelle an der Straße Fildersteg installiert, damit dort Bewässerungsfahrzeuge des DBX tanken können. Die Arbeiten an der Zisterne sollen in der nächsten Woche abgeschlossen sein.