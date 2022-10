Kirche in Xanten : Dort Dank sagen, wo alles gewachsen ist

Wardt - Inselgarten - Erntedankgottesdienst mit evangelischer und katholischer Geistlicher RP - Foto : Armin Fischer (arfi) *** Local Caption *** RP Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Ein ganzes Jahr lang haben die Mitglieder der Genossenschaft Inselbrot Wardt ihre Parzellen in der Gartenanlage an der Xantener Südsee bestellt. Am Samstag feierten sie Erntedank.

Wo könnte Erntedank passender gefeiert werden als dort, wo Obst und Gemüse gedeihen? Ein ganzes Jahr lang haben die Mitglieder der Genossenschaft Inselbrot Wardt ihre jeweils 50 Quadratmeter großen Parzellen in der Gartenanlage an der Xantener Südsee bestellt. Am Samstag luden sie an dem Kneip-Standort „Ernährung“ zum ökumenischen Erntedank-Gottesdienst unter freiem Himmel mit Pastoralreferentin Christiane Flüchter und Pfarrerin Simone Drensler ein. Die Gäste – besonders die Kinder – konnten so vor Ort sehen, woher ihre Lebensmittel stammen, und die viele Arbeit dahinter begreifen. Doch auch die Geselligkeit sollte nicht zu kurz kommen. Im gemütlichen „Folientunnel“ gab’s Kaffee und Leckeres. beaw/Foto:arfi

(beaw)