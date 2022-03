Polizei muss anrücken : Erneut Störung am Bahnübergang in Xanten

Der Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Xanten (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten In den vergangenen eineinhalb Wochen hat es mehrfach Störungen an einem Bahnübergang in Xanten gegeben. Deshalb waren auch schon Techniker vor Ort. Am Dienstag musste die Polizei aber erneut anrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Bahnübergang an der Bahnhofstraße in Xanten bleibt anfällig für Störungen. Am Dienstagnachmittag blieben die Schranken wieder unten, obwohl planmäßig kein Zug fuhr. Dieses Mal gingen sie erst nach einer dreiviertel Stunde wieder nach oben, wie die Polizei berichtete. Sie war erneut angerückt, um den Verkehr zu regeln, den Autofahrern Umleitungen zu empfehlen und vor allem dafür zu sorgen, dass niemand in Gefahr geriet, weil er versuchte, den Bahnübergang trotz der Störung zu überqueren.

Wie die Polizei weiter berichtete, wurde ein Techniker der Deutschen Bahn gerufen. Vom Unternehmen war zunächst keine Auskunft mehr zu bekommen. In den vergangenen Tagen sind Mitarbeiter der Deutschen Bahn schon mehrmals wegen einer Störung vor Ort gewesen. Eine Sprecherin des Unternehmens äußerte sich danach zuversichtlich, dass die Anlage künftig störungsfrei funktioniert. Bisher ist es den Fachleuten offensichtlich aber nicht gelungen, die Ursache für die wiederholten Störungen zu klären.

(wer)