Xanten erhöht die Steuern Politik übernimmt Verantwortung

Xanten ist nicht Berlin. Xanten ist sexy, aber nicht arm. Trotz angespannter Haushaltslage kann Xanten auch in diesem Jahr investieren. Das vorweg, bevor ein falsches Bild entsteht. Denn die Stadt muss sparen. Und sie muss es mehr als bisher. Deshalb ist es gut, dass die Konsolidierungsgespräche weiter gehen. Aber einfach werden sie nicht. Es geht um Einschnitte. Das Sparen wird also wehtun. Deshalb wird es schwierig. Für alle in der Politik. Das haben die Haushaltsberatungen der vergangenen Tage gezeigt.