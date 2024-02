Ergebnis der Presbyteriumswahl 2024 Evangelische Kirche Xanten-Mörmter bekommt neues Leitungsgremium

Die evangelische Kirchengemeinde in Xanten hat ein neues Presbyterium. Die evangelischen Christen wählten am Sonntag neun Frauen und Männer in das Leitungsamt der Gemeinde, das in gemeinsamer Verantwortung von Pfarrerinnen und Pfarrern und den Laien ausgeübt wird. In diesem Jahr wurden zum ersten Mal drei Presbyterinnen und Presbyter weniger gewählt als vorher. Für die neun Plätze kandidierten zwölf Frauen und Männer. Außerdem stellten sich für das Amt des Mitarbeiter-Presbyters der Gemeinde zwei Männer zur Wahl.