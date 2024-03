Lesung am Equal Care Day in Xanten Wie die Arbeit im Haushalt verteilt ist

Brentjes, Jasper und Reuß beleuchteten diese beiden Fragen im Verlaufe des Abends mit hervorragend zusammengestellten Passagen aus drei angesagten Büchern. „Die Frau fürs Leben ist nicht das Mädchen für alles! Was Eltern gewinnen, wenn sie sich den Mental Load teilen“: Aus diesem Buch der Autorin Laura Fröhlich zum Thema der besseren Aufteilung der Aufgaben in der Familie las Brentjes einige Passagen vor. In ihrem Buch zeichne die Autorin ihrer Leserschaft einen besseren Umgang mit der mentalen Belastung, die dadurch entstehe, dass ständig Aufgaben, die das Familienleben betreffen und für die sich hauptsächlich die Mütter zuständig fühlen, bedacht werden müssten, so EvaBrentjes.