Xanten: Entdeckerforum wird im Archäologischen Park gebaut

Martin Müller (l.) und Ralf Grüßinger mit dem Modell vor der Baulücke, an der das Entdeckerforum entstehen soll. Baustart soll noch in 2019 sein. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Die Pläne sind abgesegnet, ab kommenden Jahr soll im APX ein Entdeckerforum für 7,4 Millionen Euro gebaut werden. Archäologische Methoden sollen vermittelt werden, auch eine Anbindung an das Magazin ist vorgesehen.

Noch dauert es ein wenig, bis die Bagger anrücken. Aber die Pläne liegen schon in der Schublade und warten auf ihre Realisierung. Quasi als Anbau des im Frühsommer erst fertiggestellten Verwaltungstrakts an der Bahnhofstraße, entsteht im Archäologischen Park Xanten (APX) voraussichtlich ab kommendem Jahr ein Entdeckerforum. „Hinter dem derzeitigen Magazin wurde extra eine Baulücke offen gelassen, dort wird der Anbau integriert“, erklärt Martin Müller, der Leiter des APX. 7,6 Millionen Euro wird der Erweiterungsbau kosten, zu 60 Prozent finanziert aus Mitteln des Landesministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung. Den Rest gibt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) dazu. „Wir warten aber noch auf den Förderbescheid“, sagt Müller.

Und die soll möglichst medial geschehen. „Wir werden in den Ausstellungsräumen viel mit neuen Medien wie Filmen, Projektionen, vielleicht auch Hologrammen arbeiten. Denn unsere Hauptzielgruppe bleiben Kinder und Jugendliche“ sagt Grüßinger. Zudem sollen Ausstellungen für Gruppen konzipiert werden, die dann in Teams arbeiten und sich einem Fund mit ihrem eigenen Ansatz nähern. Gleichzeitig wird das Magazin des APX an den Erweiterungsbau angeschlossen und auch in die inhaltlichen Planungen integriert. „Dort können wir zeigen, wie wir unsere Funde lagern und wie sie eigentlich geordnet werden.“