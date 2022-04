Konzert-Abend : Enni plant in Xanten wieder mit einer Band-Nacht

Die Enni Night of the Bands wurde zuletzt 2019 in Xanten gefeiert (Archiv). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Enni-Night of the Bands konnte wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre nicht in Xanten stattfinden. Aber es soll sie bald wieder geben. Ein Termin schon im Frühjahr kam jedoch nicht zustande.

Nach der Corona-Zwangspause soll es in Xanten auch wieder eine Enni-Night of the Bands geben. Der Veranstalter hat überlegt, den Konzert-Abend direkt im Frühjahr wieder aufleben zu lassen, zum Beispiel im Mai. Dafür habe er bei Gastronomen das Interesse abgefragt, aber unter anderem als Antwort erhalten, dass in den nächsten Wochen schon viele andere Veranstaltungen in Xanten geplant seien, berichtete der Energieversorger Enni auf Nachfrage unserer Redaktion. Wegen „dieser nachvollziehbaren Gründe“ sei der Veranstalter von einem Termin im Frühjahr wieder abgerückt.

Enni sponsert die Band-Nacht. Organisiert wird sie von einer Konzertagentur. Vor der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in Xanten im Herbst statt, zuletzt im Jahr 2019. Es war die zehnte Ausgabe in der Stadt. Acht Gaststätten haben damals mitgemacht, mehr als 1000 Menschen kamen. Ein Termin für die elfte Ausgabe in Xanten steht noch nicht fest.

Bei der Enni-Night of the Bands treten Musiker in verschiedenen Gaststätten auf und sorgen mit Live-Musik für Stimmung bis in die frühen Morgenstunden. Die Partygäste kaufen sich ein Ticket und können damit die Konzerte aller teilnehmenden Bands erleben, indem sie von Gaststätte zu Gaststätte gehen. Die Musiker treten zeitversetzt auf, um Konzertbesucherinnen und -besuchern das Wechseln zwischen den Spielorten zu erleichtern.

(wer)