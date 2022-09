Debatte um Einsparungen in Xanten : Gemeinsam kommen wir durch die Energiekrise

Eine gasflamme (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Xanten Wegen der Energiekrise entscheidet die Politik in Xanten am Dienstag über ein ganzes Paket an Maßnahmen, damit die Stadt im Herbst und Winter weniger Gas und Strom verbraucht. Bisher verlief die Debatte angenehm unaufgeregt. Das macht Hoffnung.

Es ist frisch geworden. Langsam beginnt die Heizsaison. Aber in diesem Herbst und Winter wird es in Büros, Wohnhäusern, Schulen und Turnhallen nicht so warm werden wie in früheren Jahren. Die Menschen sind zum Energiesparen aufgerufen, damit das Land gut durch die nächsten Monate kommt. Weil Gas knapp und teuer geworden ist.

In Xanten haben Politk und Verwaltung in den vergangenen Wochen schon darüber beraten, wo die Stadt weniger Energie verbrauchen kann. Am Dienstag werden sie ein ganzes Paket an Maßnahmen dazu beschließen. Es wird zum Beispiel um die Wassertemperatur im Schwimmbad, die Raumtemperatur in den Schulen sowie Sporthallen, die Öffnungszeiten der Stadtbücherei und die Zeiten gehen, wann die Straßenlaternen leuchten.

Es sind Maßnahmen, die für viele Menschen Einschränkungen bedeuten. Trotzdem verlief die Debatte bisher wohltuend unaufgeregt. Über andere Themen streiten die Fraktionen erbittert miteinander – mitunter behandeln sie einander so herablassend, dass persönliche Verletzungen in Kauf genommen werden. Aber bei diesem Thema nicht. Selbst wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, diskutieren sie sachlich und akzeptieren das Ergebnis.

Sicher, die Konsequenzen der Entscheidungen werden erst noch zu spüren sein. Der Aufschrei könnte also noch kommen. Aber es scheint ein breiter Konsens zu herrschen, dass wir nur geschlossen durch die Energiekrise kommen und alle etwas dazu beitragen müssen. Das macht Hoffnung.

(wer)