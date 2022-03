Preise für Gas und Strom gestiegen : Energiekosten belasten Xantens Haushalt

Xanten Die Preise für Strom und Gas sind deutlich gestiegen. Das bekommt auch die Stadt Xanten zu spüren: Die Verwaltung muss deutlich mehr Geld dafür einplanen, damit in öffentlichen Gebäuden das Licht brennt und die Heizung läuft. Energiesparende Techniken sollen helfen.

Wie hoch sind die Energiekosten der Stadt Xanten? Sie bezieht Strom und Gas von regionalen Anbietern. Die Kosten sind deutlich gestiegen. Allein für Strom muss sie 2022 voraussichtlich 490.000 Euro ausgeben, wie der städtische Dienstleistungsbetrieb (DBX) berichtet. 2019 waren es noch 286.700 Euro gewesen. In diesem Jahr werden es also wohl 70 Prozent mehr sein. Ein Grund dafür: Der Kilowattpreis sei in diesem Zeitraum von 3,02 Cent auf 17,348 Cent gestiegen, erklärt der DBX .

Beim Gas sei der Anstieg noch stärker, berichtet der Dienstleistungsbetrieb weiter. 2019 habe die Stadt dafür 99.000 Euro ausgeben müssen, 2022 seien es voraussichtlich 249.000 Euro (plus etwa 150 Prozent), weil der Preis pro Kilowattstunde (kWh) von 1,72 Cent auf 8,05 Cent in diesem Zeitraum gestiegen sei.

Insgesamt rechnet der DBX also mit Ausgaben von 739.000 Euro in 2022 für Strom und Gas. Im Dezember 2021, als Kämmerer Stephan Grundmann den ersten Entwurf für den Haushaltsplan 2022 vorlegte, waren die Schätzungen noch niedriger gewesen. Aber wegen der steigenden Preise für Energie seien die Ansätze für die städtischen Gebäude innerhalb von drei Monaten noch einmal angepasst und um 182.000 Euro erhöht worden, berichtet die Verwaltung. Dabei seien die Zahlen im Dezember schon 250.000 Euro über den Vorjahresansätzen gewesen. Und für die nächste Zeit müsse mit einem weiteren Anstieg gerechnet werden. „Die jüngsten Ereignisse im russisch-ukrainischen Konflikt lassen nichts Gutes erahnen.“