In Xanten verteilt : Empörung über Flugblatt von Corona-Leugner

Xanten Das Flugblatt eines bundesweit bekannten Corona-Leugners hat nun auch Xanten erreicht. Auf dem Zettel werden die Gefahren durch die Pandemie relativiert. Ein Anwohner, der den Flyer in seinem Briefkasten fand, reagierte empört.

In Xanten ist ein Flugblatt verteilt worden, auf denen die Gefahren durch die Corona-Pandemie verharmlost und geleugnet werden. Darüber informierte ein empörter Anwohner unsere Redaktion, der den Flyer in seinem Briefkasten fand. Der Bürger warnt davor, dass sich Menschen durch die Behauptungen auf dem Zettel in die Irre führen lassen könnten. „Es gab schon viele, die das Blaue vom Himmel logen. Deren Fehlbeurteilungen kosteten aber andere das Leben.“

Als Verantwortlicher des Flugblatts wird auf dem Flyer der Hals-Nasen-Ohren-Arzt Bodo Schiffmann aus Sinsheim in Baden-Württemberg genannt. Er gilt als einer der führenden Köpfe der Querdenker-Bewegung, die bundesweit Stimmung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen macht. Er hat ähnliche Flugblätter schon in anderen Städten im Rheinland verteilen lassen, auf denen er zum Beispiel dazu aufrief, keine Alltagsmasken zu tragen. Auf dem Flyer in Xanten behauptet er, dass die Bevölkerung durch die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angeblich ihre Freiheit verliere. Er relativiert auch die Gefahr durch die Pandemie, indem er schreibt, dass in diesem Jahr weniger Menschen gestorben seien als üblich. Er belegt seine Behauptungen nicht.