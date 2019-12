Kampfabstimmung um Vorsitz : Eklat bei JU Xanten – Vorstandswahl wird überprüft

Xanten Die Junge Union Xanten hat eine turbulente Jahreshauptversammlung hnter sich. Um das Amt des Vorsitzenden gab es eine Kampfabstimmung. Dabei wurde über die Frage gestritten, wer abstimmen darf.

Die Junge Union (JU) Xanten hat am Samstag einen neuen Vorstand gewählt. In einer Kampfabstimmung um das Amt des Vorsitzenden setzte sich Daniel Mowagharnia mit fünf zu drei Stimmen gegen Justus Janßen durch. Die Abstimmung wird aber vom Kreisverband überprüft, wie der Kreisvorsitzende Frederik Paul unserer Redaktion sagte. Der neue Vorstand sei nur vorläufig im Amt. Eventuell müsse die Wahl wiederholt werden.

In der vergangenen Woche hatten zahlreiche Bekannte von Justus Janßen den Antrag gestellt, der JU beizutreten. Nach Ansicht des alten Vorstandes waren sie am Samstag aber noch keine Mitglieder und durften deshalb nicht abstimmen. Wahlleiter Rafael Zur begründete die Entscheidung mit der Satzung. Demnach prüft der Kreisverband die Aufnahmeanträge und bittet den Xantener Vorstand um eine Stellungnahme, bevor die Mitgliedschaft beginnt. Er sei aber erst am Freitag und Samstag vom Kreisvorsitzenden per E-Mail über etwa zehn Aufnahmeanträge informiert worden, berichtete der Vorstand. Das sei zu kurzfristig gewesen.