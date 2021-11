Eisstockschießen am Hafen : Winterspaß an der Xantener Südsee

Xanten Auf einer Kunsteisbahn im Xantenr Hafen können Familien, Freunde und andere Gruppen im Eisstockschießen gegeneinander antreten. Das Equipment wird gestellt. Aber es gibt eine Gebühr für die Bahn.

Am Xantener Hafen ist eine Kunsteisbahn aufgebaut worden. Darauf kann ab sofort Eisstockschießen gespielt werden, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) am Freitag mitgeteilt hat. „Ob als Programm für die Weihnachtsfeier oder als geselliger Freizeitspaß mit Familie und Freunden, ob in der Gruppe oder als Team bietet Eisstockschießen ein winterliches Freiluftvergnügen für Jedermann“, so das FZX. „Geschicklichkeit und Glück sind von Vorteil, Vorkenntnisse hingegen werden nicht benötigt.“