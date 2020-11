Debatte um Maskenpflicht in Xanten : „Lassen Sie uns gemeinsam die Krise bewältigen“

In der Xantener Fußgängerzone gilt eine Maskenpflicht (Archivbild). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Junge Union Xanten ruft die Bürger dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten. Hintergrund ist der Einsatz der Polizei gegen einen Mann, der sich geweigert hatte, in der Fußgängerzone einen Mundschutz zu tragen.

In der Debatte um den Einsatz gegen einen Maskenverweigerer in der Xantener Fußgängerzone stellt sich die Junge Union (JU) hinter die Polizei. „Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Polizisten und Ordnungskräften, die in diesen Tagen dafür sorgen, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten werden“, teilte die JU Xanten mit. „Wir stellen uns auch hinter die betroffenen Polizeibeamten im entsprechenden Einsatz.“

In Xanten war die Polizei mit mehreren Beamten gegen einen Mann vorgegangen, der sich geweigert hatte, in der Fußgängerzone einen Mundschutz zu tragen. Der 41-Jährige wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Dabei wurden er und zwei Polizisten verletzt.