Auftritt auf Facebook übertragen : Einnahmen aus Konzert gehen an die Xantener Tafel

Xanten Wegen der Corona-Pandemie hatten die Musiker ohne Publikum vor Ort gespielt — aber über Facebook konnten Menschen den Auftritt verfolgen. Die Einnahmen spenden die Musiker an die Xantener Tafel.

Die Singer-Sonwriter Hubert Dingenskirchen und Jörg Klotzbach waren vor einer Woche im Restaurant BB’s an der Klever Straße aufgetreten. Wegen der Corona-Pandemie spielten sie ohne Publikum vor Ort. Stattdessen wurde das Konzert auf Facebook übertragen, so dass Menschen zu Hause bleiben und trotzdem dabei sein konnten. Anschließend konnten sie über den Bezahldienst Paypal den Künstlern Geld geben.

Die Summe wurde vom BB’s noch aufgestockt, so dass Musiker und Restaurant am Freitag insgesamt 250 Euro an die Tafel in Xanten überwiesen haben, wie BB’s-Inhaber Christian Balke unserer Redaktion berichtete. Die Tafel versorgt jede Woche bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Dabei ist sie auf Unterstützung angewiesen.