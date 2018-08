Xanten: Einfamilienhaus am Bruchweg steht in Flammen

Feuer in Xanten : Einfamilienhaus steht in Flammen

Foto: Christoph Reichwein (crei) 11 Bilder Großfeuer in Einfamilienhaus am Bruchweg in Xanten

Xanten Großeinsatz für die Feuerwehr in Xanten: Das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Birten brennt. Die Löscharbeiten dauern an. Die Hauseigentümerin erlitt offenbar einen Schock.

Die Einsatzkräfte sind mit einem Aufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten dauern an.

Gemeldet wurde der Einsatz um 19.25 Uhr. Auf dem Fußballplatz von SV Viktoria Birten bemerkten Spieler eine heftige Rauchentwicklung und verständigten sofort die Feuerwehr. Diese wiederum alarmierte die Löchzüge Birten, Lüttingen, Xanten-Mitte und Alpen-Veen. Auch die Drehleiter aus der benachbarten Gemeinde ist offenbar im Einsatz. Zudem Notarzt und Rettungswagen. Derweil war die Rauchwolke schon kilometerweit zu sehen.

Unklar war zuerst, ob sich die beiden gemeldeten Personen in dem Haus befinden. Gegen 20 Uhr konnte allerdings Entwarnung gegeben werden. Der Mann befand sich an einer nahegelegenen Polizeiabsperrung und gab an, seine Frau würde arbeiten. Gegen 20.30 Uhr traf sie ein und erlitt offenbar einen Schock. Augenzeugen sahen, wie ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus brachte.