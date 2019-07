Unbekanntes Musikstück : Eine Hymne für die Stadt Xanten

Xanten Ein Mann aus Xanten soll nach dem Zweiten Weltkrieg eine heitere Melodie über seine Heimatstadt komponiert haben. Alt-Bürgermeister Melters schlägt vor, daraus eine Hymne für die Stadt zu machen.

Alt-Bürgermeister Alfred Melters brachte der Stadt ein besonderes Geschenk mit, als Xanten einen runden Geburtstag feierte: Es waren die Noten für einen heiteren Marsch mit dem Namen „Xantens Ruhm“. Das Stück sei von Gerda Hußmann vor vielen Jahren in einem Familienarchiv gefunden und ihm übergeben worden, berichtete Melters. Der Marsch sei von Hennecke Thernissen nach dem Zweiten Weltkrieg komponiert worden. „Inmitten der Trümmer hat er diesen fröhlichen Marsch geschrieben – ungewöhnlich in dieser Situation“, sagte Melters. Das zeige, wie hoffnungsvoll der Komponist damals in die Zukunft geschaut habe, trotz der Erfahrung durch den Zweiten Weltkrieg. „Für ihn konnte Xanten nicht untergehen, sondern es ging weiter, das drückt die Musik aus.“