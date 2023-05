Diebe haben es auf Zigaretten abgesehen Nächtlicher Einbruch in Xantener Tankstelle

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in die Tankstelle an der Sonsbecker Straße in Xanten eingebrochen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei kurz vor 1 Uhr. Die Einbrecher hebelten die Hintertür des Gebäudes auf und verschafften sich so Zugang in den Verkaufsraum.