Polizei bittet um Zeugenhinweise Einbrecher stiehlt in Xantener Eisdiele Bargeld

In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 3 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in eine Eisdiele am Xantener Markt eingebrochen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Wie die Polizei mitteilt, habe der Täter ein auf Kipp stehendes Fenster eingedrückt und sei so in das Ladenlokal gelangt. Dort habe der Einbrecher Bargeld entwendet. Er wird als männlich, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß mit athletischer Figur beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02842 9340 entgegen.