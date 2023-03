Trotz Alarmanlage Einbruch bei Casselly in Xanten – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte sind in das Privathaus der Zirkusfamilie Jonny Casselly junior in Xanten eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte und Casselly berichtete, stiegen die Täter am Samstag gegen 13.05 Uhr in das Gebäude am Küvenkamp ein und durchwühlten sämtliche Räume. Dabei richteten sie im Haus einen erheblichen Schaden an. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie einen 150 Kilogramm schweren Tresor, in dem sich Dokumente befanden, wie sie später festgestellt haben dürften, wenn sie ihn geöffnet bekommen haben sollten. Die Polizei sucht nach Zeugen.