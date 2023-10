Geld aus Tresor gestohlen Einbrecher durchwühlen Firmengebäude in Xanten-Birten

Nach Angaben der Polizei sind die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, in ein Firmengebäude auf dem Bruchweg in Xanten-Birten eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sie sich über einen Zaun Zutritt zum Firmengelände und hebelten ein rückseitig gelegenes Fenster auf. Die Täter durchwühlten laut Polizei mehrere Büros und eine Lagerhalle. In einem Büro öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entnahmen daraus einen dreistelligen Bargeldbetrag. Zudem stahlen sie mehrere Computer. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel. 02842 9340 zu melden.