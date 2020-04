Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Bargeld aus Kindergarten

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise (Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Xanten-Marienbaum Unbekannte Einbrecher sind in einen Kindergarten an der Milchstraße in Xanten-Marienbaum eingedrungen und haben dort unter anderem Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, sind die Einbrecher in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 6.20 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten an der Milchstraße eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.

(RP)