Polizei sucht Zeugen : Einbrecher schlagen auf Straße in Xanten zweimal zu

Foto: dpa/Patrick Seeger Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Xanten In gleich zwei Häuser an der Straße Am Schulzenhof in Xanten-Vynen sind unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen.

In einem Fall durchwühlten sie das Hab und Gut der Bewohner, in dem anderen wurden sie vermutlich durch einen Hausbewohner gestört und ergriffen die Flucht. In der Zeit von Mittwoch bis Freitag hatten Unbekannte außerdem versucht, in eine Schule an der Klever Straße einzubrechen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Xanten unter Tel. 02801 71420 entgegen.

(RP)