Einsatz für die Feuerwehr Xanten Mülltonnen brennen in der Nacht

Die Feuerwehr Xanten ist am frühen Dienstagmorgen wegen zwei brennender Mülltonnen gerufen worden. Wie die Einsatzkräfte berichteten, erreichte die erste Alarmierung den Löschzug Mitte gegen 3.30 Uhr. An der Hagenbuschstraße habe eine Mülltonne gebrannt, sie habe schnell gelöscht werden können, erklärte die Feuerwehr. Kurz nach 5 Uhr habe auch an der Rheinstraße eine Mülltonne gebrannt. Auch sie habe schnell gelöscht werden können. In beiden Fällen sei nur ein Sachschaden an den Abfallbehältern entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.