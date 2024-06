Angebote zum Ausprobieren in Xanten Drei Tage für die Gesundheit

Am Wochenende wird in Xanten eine Auszeit in der Natur angeboten. Eine Entdeckungsreise in die Welt der kleinen Krabbler ist ebenfalls möglich. Wer möchte, kann dazu eine kneippsche Tasse Kaffee genießen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten: Das Freizeitzentrum Xanten (FZX), der Kneipp Verein Xanten und die Tourist Information Xanten (TIX) organisieren zusammen drei Tage voller Gesundheitsangebote zum Entdecken und Mitmachen. Das Motto lautet: Fit und aktiv am Wochenende. Wir geben einen Überblick.