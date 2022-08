BdSJ-Aktion in Xanten : Ein Tag voller Abenteuer an der Südsee

Ein Tag voller Abenteuer an der Südsee

BdSJ-Aktion in Xanten

Eine von mehreren Freizeitangeboten an der Xantener Südsee: Teilnehmer des BdSJ-Aktionstages an der Xantener Südsee klettern im Adventurepark. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Kinder konnten klettern, Wasserski fahren, Stand-up-Pad­deln, schwimmen oder am Strand liegen: Kinder und Jugendliche aus Bruderschaften vom gesamten Niederrhein haben einen erlebnisreichen Tag an der Xantener Südsee erlebt.

Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben am Samstag an der Xantener Südsee viel Spaß gehabt. Der Bund deutscher Schützenjugend (BdSJ) im Landesbezirk Niederrhein hatte zu einem Aktionstag eingeladen. Die Mädchen und Jungen konnten Wasserski fahren, im Adventurepark klettern, Stand-Up-Paddling machen oder im Naturbad schwimmen. Da alle Freizeitangebote direkt nebeneinander liegen, ließen sie sich an einem Tag nacheinander erleben.