Kabarett mit Gerburg Jahnke in Xanten : Ein Abend mit Gags, Tränen und Frauen-Power

Xanten Die Kabarettistin Gerburg Jahnke ist am Freitag zusammen mit mehreren Kolleginnen im Naturbad Xantener Südsee aufgetreten – deshalb stand der Abend unter dem Titel: „Frau Jahnke hat eingeladen…“.

Im Vorfeld war ein „fulminanter Lachsalven-Frauen-Power“-Abend“ angekündigt worden. Es sollte trotzdem männerfreundlich werden: Da wurde sich erinnert, wie man beim Kiffen den ersten Freund kennenlernte, der dann doch nicht das konnte, was man sich erhofft hatte. Eine Bitte ging raus an die Männer, bei bestimmten Körpermaßen keine Shorts zu tragen. Miss Allie sang von Dieter, der unten herum Dieterin war und auf Geheiß der Fee ein Regeltagebuch führen musste. Mirja Regensburg zeigte, warum ihre Jeans Muffinhosen sind. Frieda Braun erinnerte anschaulich an Flipper, den Lieblingsfilm vieler Menschen, die in in den 70er- oder 80er-Jahren Kind waren: Ja, das war etwas, als Porter Ricks die Schmuggler suchte, die in Richtung Wesel unterwegs waren, von der Polizei aber in Kleve gesucht wurden. Schließlich brachte Flipper das Boot mit dem Schmuggelgut zurück und nicht nur Sandy, sondern auch Bud (Ja, Dad) hatten wieder mal gezeigt, was der kluge Delphin konnte. Und dann war da auch noch Katie Freudenschuss, die in eindrucksvoller Weise gesanglich umsetzte, was die Xantener an ihrer Stadt lieben und was nicht – dabei brachte sie sogar ihren Hund Captain, der backstage Frauchen vermisste, zum Schweigen.