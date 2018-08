Xanten: Ehrlicher Finder macht Senior aus Kalkar glücklich

Xanten Ein Senior merkt, dass er seine Geldbörse verloren hat. Seine Suche bleibt erfolglos. Bis ihn ein Anruf der Polizei in Xanten erreicht.

"Es gibt diese Highlights, man muss nur an die Menschen glauben." Das waren die euphorischen Worte eines 62-jährigen Mannes aus Kalkar, der am Mittwoch einem echten Wechselbad der Gefühle entstiegen ist, wie die Kreispolizei Wesel mitteilte.