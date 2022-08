Ehrenamtsforum der Sparkasse : Wertschätzung für das Ehrenamt

Ehrenamtsforum der Sparkasse in Xanten (v.l.): Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake, Carsten Fröhlich (Nabu), Volker Markus (VdK), Bernd Hoppe (BC Golden Arrow), Bürgermeister Thomas Görtz und Claudia van Dyck, Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse. RP-Foto: oo Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Auf dem Ehrenamtsforum in Xanten übergab die Sparkasse am Niederrhein Spenden an Vereine und Verbände. Drei von ihnen erhielten einen Bonus. Deutlich wurde, wie groß das Engagement in der Stadt ist.

Nach mehr als drei Jahren konnte die Sparkasse am Niederrhein wieder zu einem Ehrenamtsforum einladen. Knapp 300 Vertreter von rund 120 Vereinen, Verbänden und Institutionen in Xanten kamen ins Festzelt der St.-Willibrord-Schützen am Hafen in Wardt. Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake begrüßte die Gäste: „Schön, Sie alle endlich mal wieder persönlich zu sehen. Das haben wir in der Zeit der vielen Corona-Einschränkungen wirklich vermisst.“ Das Ehrenamtsforum der Sparkasse ist seit vielen Jahren der Termin für die Übergabe der Spenden. „In diesem Jahr können wir die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen vor Ort mit 86.229 Euro unterstützen“, erklärte die Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse, Claudia van Dyck.

Erneut bot das Ehrenamtsforum darüber hinaus eine gute Gelegenheit, um mehr über die Arbeit einzelner Vereine zu erfahren. So berichteten Volker Markus und Michael Schumacher vom Sozialverband VdK in Xanten: „Wir vertreten Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, vor allem Ältere und Kranke.“ Der VdK Xanten zählt aktuell 700 Mitglieder. 16 Ehrenamtliche begleiten Menschen bei Amtsgängen, unterstützen sie in rechtlichen Fragen zu Pflege und Sozialhilfen und organisieren Besuchsdienste und Ausflüge.

Info Unterstützung von Vereinen und Verbänden Engagement Die Sparkasse am Niederrhein fördert regelmäßig Vereine und Initiativen in Sport, Kultur und Soziales. Durch Spenden und Sponsoring werden deren Aktivitäten oft erst möglich. Nach eigenen Angaben unterstützt das Geldinstitut die ehrenamtliche und gemeinnützige Arbeit von regionalen Vereinen, Verbänden und Organisationen mit jährlich rund 1,2 Millionen Euro. Region Das Geschäftsgebiet der Sparkasse am Niederrhein umfasst Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck. 2021 hatte die Sparkasse im Jahresdurchschnitt 568 Mitarbeiter inklusive 36 Auszubildenden.

Bernd Hoppe, Vorsitzender des Bogenclubs (BC) Golden Arrow, berichtete von der Vereinsarbeit auf dem 6000 Quadratmeter großen Gelände in Vynen: „Wir sind froh, endlich wieder Kinder und Erwachsene im Bogenschießen ausbilden zu können. Jeder ist herzlich willkommen.“ Das unterstrich auch Carsten Fröhlich von der Ortsgruppe Xanten des Naturschutzbundes (Nabu): „Wir treffen uns jeden ersten Dienstag im Monat um 19 Uhr im Naturforum Bislicher Insel. Wir brauchen jede Hand.“ Die aktuell 30 Aktiven der 700 Mitglieder starken Ortsgruppe kümmern sich um Arten- und Naturschutz, bauen Insektenhotels, beschneiden Kopfweiden und vieles mehr.

Die Verlosung von Extraspenden warf am Abend ein weiteres Licht auf die ehrenamtliche Arbeit in der Stadt. Je 250 Euro gewannen die Behinderten-Sport-Gemeinschaft (BSG) Xanten, der Förderverein der Willi-Fährmann-Gesamtschule, der Verein „Wardt zusammen“ und die Schießgruppe der St.-Martin-Bruderschaft Vynen.

Bürgermeister Thomas Görtz sagte: „Wenn ich mich hier im Festzelt umsehe, dann sehe ich das Who-is- who des Ehrenamtes. Sie sind der wertvollste Schatz unserer Stadt, danke.“ Das Tambourcorps St. Willibrord Wardt sorgte musikalisch für den guten Ton. Die Ehrenamtlichen der Schützenbruderschaft bewirteten die Gäste zusammen mit Brudermeister Heinz-Josef Bühren.

(RP)