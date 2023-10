Ehrenamtsempfang im APX „Der Ministerpräsident Wüst hat in Xanten Hof gehalten“

Nach dem Ehrenamtsempfang von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Anfang August war Kritik an der Gästeliste laut geworden. SPD-Landtagsabgeordneter René Schneider hatte die Einladung der NRW-Staatskanzlei in den ‚Archäologischen Park (APX) angenommen und hinterher mit einer Kleinen Anfrage im Landtag sein Befremden über das „krasse Missverhältnis“ zwischen anwesenden Ehrenamtlern und politischen Vertretern zum Ausdruck gebracht. Durch die nun vorliegende Antwort der Staatskanzlei sieht sich der SPD-Politiker aus Kamp-Lintfort bestätigt. Er kommt zu dem Schluss, dass die Bezeichnung „Bürgerempfang“ angemessener gewesen wäre. So bleibe der Eindruck, dass „der Ministerpräsident am Ende eines langen Tages noch einmal habe Hof halten wollen“.