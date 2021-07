„Nicht nachvollziehbar“ : Eheleute legen Widerspruch gegen Steuererhöhung in Xanten ein

Xanten Ein Ehepaar kritisiert die Anhebung der Grundsteuer B in Xanten und legt Rechtsmittel dagegen ein. Es fordert mehr Informationen von der Verwaltung und der Politik dazu, warum die Erhöhung notwendig sein soll.

Die Kritik an der Steuererhöhung in Xanten reißt nicht ab. Annegret und H.-Peter Feldmann haben Widerspruch gegen den Steuerbescheid der Stadt eingelegt. Die Erhöhung der Grundsteuer B sei „nicht nachvollziehbar und somit unbegründet“, schrieben die Eheleute in einem Brief an die Stadtverwaltung, den sie auch an die Ratsfraktionen und die Presse schickten. Sie warfen der Verwaltung und dem Rat eine „Misswirtschaft“ vor, wenn die Einnahmen und Ausgaben in der Vergangenheit nicht ausgeglichen gewesen seien. Es sei ein „Hohn“, wenn die Verwaltung den Bürgern schreibe, dass die Steuersätze in Xanten bisher niedriger als in anderen Kommunen gewesen seien und die geringere Belastung der vergangenen Jahre nun nachgeholt werden müsse.