Unfall in Xanten : E-Bike-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt

Xanten Eine 58-jährige Frau aus Xanten ist am Freitag bei einem Sturz mit ihrem E-Bike schwer verletzt worden. Zuvor musste sie stark abbremsen, um einen Zusammenprall mit einem Auto zu vermeiden.

Nach Polizeiangaben, befuhr am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr eine 50-jährige Autofahrerin aus Xanten die Lüttinger Straße in Fahrtrichtung Domblick. Am dortigen Kreisverkehr beabsichtigte sie, in diesen einzufahren und in Richtung Varusring weiterzufahren.