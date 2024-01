Haushaltsentwurf vorgelegt Xanten droht 2024 ein Millionen-Defizit

Die Verwaltung der Stadt Xanten hat in einer Sondersitzung des Stadtrats am Mittwochabend den Haushaltsentwurf für 2024 vorgelegt. Demnach werden die Einnahmen trotz einer geplanten Steuererhöhung nicht ausreichen, um alle erforderlichen und freiwilligen Ausgaben der Kommune zu decken. Als einen Grund nannte Bürgermeister Thomas Görtz die Folgen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges für Xanten. Zum Beispiel plant und baut Xanten für mehrere Millionen Euro neue Unterkünfte für geflüchtete Menschen und finanziert eine Notunterkunft für sie. Die Verwaltung rechnet auch deshalb mit einem Millionen-Defizit am Ende des Jahres 2024. Es soll aus den Rücklagen der Stadt gedeckt werden.