DRK-Kindergarten Lichtgarten: Kleine Hände, große Zukunft

Wer will fleißige Handwerker sehen: Die Kinder der Kita Lichtgarten haben in der Zimmerei kräftig mit angepackt . Foto: DRK Kita Lichtgarten

Sonsbeck Der DRK-Kindergarten Lichtgarten hat mit der Zimmerei Weibel zusammengearbeitet. Die Kinder sollten die Chance bekommen, ihre Liebe für das Handwerk zu entdecken.

„Kleine Hände, große Zukunft“ – so lautet der Slogan des Kita-Handwerker-Wettbewerbs der nun schon in die sechste Runde geht. In diesem Jahr beteiligt sich die inklusive DRK-Kita Lichtgarten aus Sonsbeck an diesem Wettbewerb, der von der Aktion „ Modernes Handwerk“ ausgerichtet wird.