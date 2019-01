Zeugen gesucht: Dreister Diebstahl im Büro

Xanten Unbekannte haben in einem Getränkemarkt in Xanten Bargeld erbeutet. Offenbar gaben sie sich als Kunden aus, um die Inhaberin abzulenken. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Moment der Unachtsamkeit genügte zwei Männern, um im Getränkemarkt Denkinger im Niederbruch eine Geldtasche aus der Umhängetasche von Heidi Wolfertz zu stehlen und zu flüchten. Die Tat geschah am Montagnachmittag gegen 16 Uhr. „Sie taten, als ob sie etwas kaufen wollten“, erinnert sich die Frau des Inhabers. Ein Mann lief in der Verkaufshalle herum, der andere, so hatte Heidi Wolfertz den Eindruck, hielt sich mehr im Hintergrund. Im Gespräch gaben die Männer an, dass sie einen größeren Posten an Getränken kaufen wollten. Man ging ins Büro und die angebliche Bestellung durch.