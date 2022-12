Weihnachtsmärkte und verkaufsoffener Sonntag in Xanten Bummeln, shoppen und sich verzaubern lassen

Am zweiten Adventswochenende findet auch ein privater Weihnachtsmarkt in Xanten statt, und zwar am Erprather Weg 5c im Haus der Familie Fährmann, am Rande der Innenstadt. Am Sonntag, 4. Dezember, bieten die Aussteller von 11 Uhr bis 18 Uhr zum Beispiel Deko-Artikel, Schmuck, Taschen, Entspannungskissen und Hundebademäntel an. Einige Beispiele zeigen wir hier.