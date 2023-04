Berufliche Fortbildung in Xanten Drei Wandergesellen in der Dombauhütte

Für alle drei war die Zeit in Xanten ein Gewinn. Neben der Arbeit in der Fensterwerkstatt haben sie sich vor allem mit dem Thema der Innenraumüberwachung auseinandergesetzt: So wird im Xantener Dom die Feuchtigkeit elektronisch gemessen, werden Luftströme überwacht, Winde beobachtet und die Außentemperatur kontrolliert. „Gerade als in den vergangenen Monaten die Temperaturüberwachung wichtig wurde, hat uns die Innenraumüberwachung sehr geholfen“, sagt Johannes Schubert. „Wir mussten ja darauf achten, dass die Feuchtigkeit im Dom aufgrund der sinkenden Temperaturen nicht zu sehr anstieg, das hätte sonst die kostbaren Kunstwerke im Innern beschädigt.“