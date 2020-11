Unterstützung des Ehrenamts : Drei Xantener Vereine gewinnen Extra-Spenden

Birte Frie, Frank-Rainer Laake und Maria-Anna Rütter (v.l.) zogen die Lose – gefilmt von Markus Grimm. Das Video zeigt die Sparkasse auf Youtube. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten Drei Vereine aus Xanten können sich über eine Extra-Spende der Sparkasse am Niederrhein freuen. Insgesamt überweist die Bank in diesem Jahr 85.542 Euro an Vereine und Organisationen in der Stadt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Vereine aus Xanten können sich über eine Extra-Spende der Sparkasse am Niederrhein freuen. Das Xantener Blutwurstkomitee, die St.-Pantaleon-Schützenbrüderschaft Lüttingen und der Heimatverein Vynen haben je 250 Euro gewonnen, die von der Sparkasse verlost worden sind.

„Unser Ehrenamtsforum musste leider ausfallen. Für die Verlosung der Extra-Spenden konnten sich die Vereine jedoch in den vergangenen Wochen anmelden“, sagte Frank-Rainer Laake. Der Vorstand zog zusammen mit den Geschäftsstellenleiterinnen Birte Frie und Maria-Anna Rütter die Lose – moderiert und gefilmt von Entertainer Markus Grimm. Das Video ist auf dem Youtube-Kanal sowie auf der Facebook-Seite der Sparkasse am Niederrhein zu sehen.

Insgesamt überweist die Sparkasse in diesem Jahr 85.542 Euro an die gemeinnützigen Vereine und Organisationen im Xantener Stadtgebiet.

(RP)