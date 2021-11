Unterstützung für Xantener Vereine : Extra-Spende fürs Ehrenamt

Momentan probt der Domchor St. Viktor in zwei getrennten Gruppen unter der Leitung von Domkantor Matthias Zangerle. Foto: Sparkasse am Niederrhein

Xanten Die Sparkasse Niederrhein unterstützt die Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung, die Altengemeinschaft Marienbaum und den Domchor mit zusätzlich jeweils 250 Euro.

Drei Xantener Vereine haben in diesem Jahr eine Extra-Spende von der Sparkasse am Niederrhein für ihre ehrenamtliche Arbeit bekommen. Es handelt sich um die Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung, die Altengemeinschaft der katholischen Kirche Marienbaum und den Domchor St. Viktor. Hier berichten sie, wie sie die 250 Euro einsetzen. Insgesamt hatten 99 Vereine an der Verlosung teilgenommen.

Domchor St. Viktor Er lädt Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung ein, sich an einem Projektchor zu beteiligen. „Wir planen für das nächste Jahr, kurz nach Pfingsten, die Aufführung der Bachkantate ‚Erschallet, ihr Lieder’ sowie der sogenannten Paukenmesse von Josef Haydn“, sagt Felicitas Wilhelms. Als Vorsitzende des 40-köpfigen Domchores weiß sie, dass viele Sänger anderer Chöre, die sich in der Corona-Zeit aufgelöst haben, heimatlos geworden sind. Unter der Leitung von Domkantor Matthias Zangerle wird zudem der Chor Ad Sanctos an dem Projekt mitwirken.

Wilhelms und ihre Vorstandskollegin Susanne Goebel-Langen hoffen, mit dem Pfingstprojekt neue Mitglieder zu gewinnen. Momentan muss der Chor zwar noch in zwei Gruppen proben. Doch schon bald will er wieder in voller Stärke Gottesdienste begleiten. Die Extra-Spende der Sparkasse investiert der Domchor in das Pfingstprojekt. Wilhelms: „Für das Konzert werden wir Mitglieder der Duisburger Philharmonie und namhafte Solisten einladen, die Extra-Spende tut da gut in der Kasse.“ Proben sind montags um 20 Uhr in der Aula der Marienschule.

Altengemeinschaft der katholischen Kirche Marienbaum „Die Reserven unserer Altengemeinschaft waren nach gut eineinhalb Jahren ohne Treffen aufgebraucht, die Extra-Spende hat uns gut getan“, sagt Christa Wälbers. Erstmals konnten sich jetzt wieder rund 40 Seniorinnen und Senioren im Wallfahrtsheim in Marienbaum treffen.

Sucht-Selbsthilfegruppe Hoffnung Auch Heike Rauch musste nicht lange überlegen, was sie und die aktuell sechs Ehrenamtlichen des Vereins mit der Extra-Spende anfangen werden. „Wir brauchen neue Flyer, um auf unser Angebot aufmerksam zu machen“, sagt sie. Jeden Freitag von 19 bis 21 Uhr beraten die Ehrenamtlichen an der Marsstraße 70 Menschen, die unter einer Sucht leiden sowie deren Angehörige.

