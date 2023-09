Xanten sucht neuen Standort Drei Pflanzkübel sollen jetzt abseits von Straßen landen

Aus der Xantener Politik ist ein neuer Vorschlag gekommen, wo die verbliebenen drei Pflanzkübel aufgestellt werden sollen, die im Frühjahr für einige Tage an der Rheinstraße gestanden hatten und dann wieder abgebaut wurden. Die CDU beantragte am Dienstagabend im Planungsausschuss, dass die Verwaltung selbstständig Standorte im „Nicht-Verkehrsraum“ sucht, also abseits von Straßen. Eine Mehrheit der Mitglieder stimmte zu. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am Dienstag, 26. September.