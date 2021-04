Pläne für Krähen-Umsiedlung : Xanten bittet Kreis um „wohlwollende Prüfung“

Xanten Die Stadt Xanten hat einen neuen Versuch gestartet, das Krähen-Problem in der Stadt zu lösen. Aber der Vogel steht unter Schutz, der Kreis Wesel muss Maßnahmen gegen ihn erst genehmigen. Darum ging es in einem Gespräch zwischen Bürgermeister und Landrat.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz hat in einem Gespräch mit Landrat Ingo Brohl (beide CDU) eindringlich darum gebeten, dass der Kreis Wesel als Untere Naturschutzbehörde die Pläne zur Umsiedlung von Krähen im Stadtgebiet wohlwollend prüfen und unterstützen möge. Dabei habe er auf die erheblichen Belastungen für die Bevölkerung durch die Vögel hingewiesen und einen „dringenden Handlungsbedarf“ verdeutlicht, wie Görtz in einer Mitteilung am Montag erklärte. In Xanten haben sich in den vergangenen Jahren viele Saatkrähen angesiedelt. Anwohner beklagen sich über Lärm und Schmutz. Die Vögel stehen aber unter Schutz, Maßnahmen gegen die Vögel müssen erst vom Kreis Wesel geprüft und genehmigt werden. Xantens Pläne sähen eine „artgerechte, schonende Umsiedlung“ vor, versicherte Görtz.