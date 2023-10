Friedrich Merz als Zielscheibe Umstrittenes Dosenwerfen-Spiel soll im gelben Sack landen

In beiden Städten reagierten die Christdemokraten empört. Aber die Aufregung um das Dosenwerfen blieb zunächst lokal. Am Freitag zog sie aber größere Kreise. Der Generalsekretär der CDU in NRW, Paul Ziemiak, schaltete sich in die Debatte ein. Er teilte seine Kritik über den Kurznachrichtendienst X (früher Twter) mit. Daraufhin berichteten auch überregionale Medien darüber. Zwischenzeitlich meldeten sich auch der Landesvorsitzende der Jungen Union (JU) Nordrhein-Westfalen, Kevin Gniosdorz, und die CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss aus Wesel zu Wort. Die Christdemokraten kritisierten, dass die Jusos mit Bällen auf die Gesichter von Politkern werfen ließen und dass sie Merz in eine Reihe mit „Kriegsverbrechern oder Faschisten“ stellten, wie die CDU Xanten schrieb. Er habe mit allen Beteiligten in Xanten gesprochen und um Verständnis dafür geworben, „dass die inhaltliche Kritik an den Aussagen von Herrn Merz zwar richtig ist, die Form der Vermittlung – also das Dosenwerfen an sich – aus meiner Sicht jedoch zurecht für Irritationen gesorgt hat“, erklärte Schneider weiter. Als Kreisvorsitzender habe er den Kreisvorstand sowie die Vorsitzenden der Juso-Arbeitsgemeinschaften und der Ortsvereine über den Vorgang informiert. Nach den Rückmeldungen gehe er davon aus, dass die Kritik angekommen sei und dass sich das Dosenwerfen in dieser Form nicht wiederholen werde.