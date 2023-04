Nachfolger von Hövelmanns Nach Renovierung – Dormero eröffnet Hotel in Xanten

Xanten · Aus Hövelmann ist Dormero geworden: Das Hotel am Markt in Xanten wurde in den vergangenen Wochen renoviert. Anfang Mai übernachten die ersten Gäste im Traditionshaus. Auf mehrere Etagen verteilen sich 24 Zimmer und Suiten. Ein Überblick.

28.04.2023, 17:19 Uhr

18 Bilder So sehen die Zimmer im Hotel Dormero in Xanten aus 18 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Eines der ältesten Hotels in Xanten eröffnet Anfang Mai unter neuem Namen: Dormero hat das Traditionshaus am Markt, das bisher Hövelmann hieß, übernommen. Die Räume wurden allesamt renoviert. Bei einem Rundgang stellten Manuela Halm und Michael Berger vom Vorstand der Dormero AG das wiedereröffnete Hotel vor. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sehen die Zimmer im Hotel Dormero in Xanten aus