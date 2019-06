Aus gesundheitlichen Gründen : Xantens Dompropst Wittke gibt sein Amt auf

Xanten Propst Klaus Wittke kämpft mit den Folgen eines Schlaganfalls und tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Die Gemeinde von St. Viktor in Xanten brauche einen gesunden Pfarrer, der voll belastbar sei. „Dem bin ich so nicht mehr gewachsen.“

Klaus Wittke gibt aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Propst und Pfarrer von St. Viktor in Xanten zum 31. Oktober auf. Darüber informierte er am Sonntag die Gemeinde. Er habe Bischof Felix Genn um die Entpflichtung von seiner Aufgabe gebeten, und dieser habe dem Wunsch entsprochen, wie das Bistum anschließend mitteilte. „Ich tue mich mit einem Abschied wirklich schwer“, sagte Wittke am Sonntag im Gottesdienst. „Dennoch bin ich auch sehr erleichtert, dass ich mich so entschieden habe, weil die Gesundheit ein hohes Gut ist, für das ich selbst auch Sorge zu tragen habe.“