Meisterliches Konzert Domchor singt Meisterwerke von düsterer Schönheit

Einen ersten Höhepunkt im diesjährigen Musikprogramm des Xantener Doms landete die restlos ausverkaufte Konzertveranstaltung am Sonntag. Der hauptverantwortliche Macher von Programm und Veranstaltung, Domkantor Matthias Zangerle, konnte sich glücklich schätzen, weil alle Mitwirkenden hochgradig konzentriert und perfekt stimmig aufgelegt in all ihren musikalischen Beiträgen waren.