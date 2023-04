Vorsitzende des Dombauvereins im Gespräch „Der Xantener Dom ist einzigartig“

Leichtfüßig steigt sie die Stufen empor. Das Ziel ist der Südturm. Insgesamt 260 Stufen müssen bewältigt werden, bis zur Brüstung auf 45 Metern Höhe. Antoinette Freifrau von Elverfeldt ist froh und dankbar, dass sie die Gelegenheit bekommt, den Xantener Dom so intensiv kennenzulernen. Denn für die Erhaltung dieser kunst- und baugeschichtlich so bedeutenden Kirche trägt sie in Zukunft als Vorsitzende des Dombauvereins die Verantwortung. Das macht sie auch ein wenig stolz. Seit Dezember bekleidet Elverfeldt dieses Amt. Und weil diese Aufgabe neu für sie ist, will sich die 56-Jährige über alles informieren, was den Dom betrifft.