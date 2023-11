Einigung der Politik Xantener Dom wird im Advent angestrahlt

Viele Xantener würden ihren Dom in den Abendstunden vermissen, erklärte die CDU und schlug vor, dass die Strahler in der Advents- und Weihnachtszeit abends wieder eingeschaltet werden. Allerdings hatte sie den Antrag zu kurzfristig eingereicht und an die Debatte um die Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung drangehängt. In der Geschäftsordnung für Rat und Ausschüsse sind Fristen festgeschrieben. Rein formell gesehen, hätte der Antrag deshalb entweder in die nächste Sitzung Anfang des Jahres verschoben werden müssen. Also nach der Weihnachtszeit. Oder, wenn der Antrag als Anhängsel der Nachtabschaltung bewertet worden wäre, hätte die Entscheidung erst im Stadtrat in der nächsten Woche getroffen werden können. Also nach dem ersten Advent.